Как сообщает Генштаб ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

В частях сил специальных операций этой страны отмечено проведение проверки боевой готовности.

На Северском направлении противник из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру.

На Харьковском направлении враг вел обстрел из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов.

На Славянском направлении также зафиксированы обстрелы.

На Донецком направлении враг проводит наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается создать благоприятные условия для захвата Соледара и Бахмута, расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка.

На Краматорском направлении были зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков. Шли стрелковые бои.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Вел наступательные и штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии и танков. Вел наступательные действия, бои продолжаются.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск.

Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в районе населенного пункта Николаевка Одесской области.

Напомним, россияне нашли применение жителям недавно оккупированных городов и сел Луганской области.

Также сообщалось, что оптимистический прогноз сбывается – "до Киева" уже никто не дойдет.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о резком изменении ситуации на фронте – "Мы перед затишьем".