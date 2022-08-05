Как сообщает Генштаб ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
В частях сил специальных операций этой страны отмечено проведение проверки боевой готовности.
На Северском направлении противник из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру.
На Харьковском направлении враг вел обстрел из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов.
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На Славянском направлении также зафиксированы обстрелы.
На Донецком направлении враг проводит наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается создать благоприятные условия для захвата Соледара и Бахмута, расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка.
На Краматорском направлении были зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков. Шли стрелковые бои.
На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Вел наступательные и штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, успеха не имел.
На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии и танков. Вел наступательные действия, бои продолжаются.
На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск.
Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в районе населенного пункта Николаевка Одесской области.
Напомним, россияне нашли применение жителям недавно оккупированных городов и сел Луганской области.
Также сообщалось, что оптимистический прогноз сбывается – "до Киева" уже никто не дойдет.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о резком изменении ситуации на фронте – "Мы перед затишьем".