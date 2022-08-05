Оценки американской и западной разведки подтверждают идею о том, что следующие недели или месяцы будут иметь решающее значение для Украины.

Даже если российские силы не удастся значительно отбросить, мощное контрнаступление может укрепить доверие союзников Украины, пишет The New York Times.

Тем временем россия испытывает большие проблемы с пополнением живой силы, техникой и боеприпасов. Представители США и Европы отмечают, что операции рф могут замедлиться и это повысит шансы украинского контрнаступления на успех.

Признаков проблем, как отмечает издание, предостаточно. Так, артиллерийские снаряды не попадают в цель, в перехватах российские солдаты жалуются, что им дали старые танки и сообщают о резком увеличении числа погибших и раненых.

Также отмечается, что россия уже направила почти 85 процентов своей развернутой армии для боевых действий в Украине, привлекая войска с Дальнего Востока страны и дислоцированные по всему миру. По данным разведки США и союзников, даже при самых скромных цифрах Россия потеряла в этом году больше солдат, чем Советский Союз за десятилетие боев в Афганистане.

«Хотя проблемы с российским оборудованием не такие острые, как нехватка рабочей силы, они значительны», - отмечает издание.

Так, российским войскам пришлось заменить новые и современные танки более старыми версиями. Израсходовав запасы высокоточных ракет, Россия сделала ставку на артиллерийские системы. Но использование Украиной современного оружия вынудило Россию оттеснить его от линии фронта, что снизило его эффективность.

По словам американских официальных лиц, у России есть огромные запасы артиллерийских снарядов, но даже с ними есть проблемы: многие из них стареют и хранились в плохих условиях, что снижает их эффективность.

«Высокопоставленные американские военные заявили, что нехватка в России живой силы, оружия и боеприпасов уже сказывается на поле боя. Новая украинская тактика, обеспечиваемая западным оборудованием, также эффективно сократила количество снарядов, доступных в любое время для российских передовых войск», - пишет The New York Times, добавляя, что ЗСУ использовали поставленное американцами оружие , например, HIMARS, для уничтожения десятков российских командных пунктов, объектов противовоздушной обороны и складов боеприпасов, нарушая поток боеприпасов к войскам рф на передовой.

Напомним, оккупанты пытаются захватить сразу два города.

Также сообщалось, что оптимистический прогноз сбывается – "до Киева" уже никто не дойдет.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о резком изменении ситуации на фронте – "Мы перед затишьем".