По меньшей мере 13 человек погибли и более 40 получили ранения в результате пожара в ночном клубе в Таиланде.

Как сообщают местные СМИ, пожар произошел ночью в заведении Mountain B pub, что в районе Саттахип провинции Чонбури.

Причины возгорания устанавливаются. По данным СМИ, в результате пожара погибли девять мужчин и четыре женщины, 41 человек получил ранения.

На видео, распространяемых в соцсетях видно, как люди в панике пытаются спастись из объятого пламенем здания. На некоторых горит одежда. Несколько человек в тлеющих ошметках, выбравшись из клуба, падают.

The footage of the fire circulating on social media showcased a harrowingly shocking scene.#Thailand#ThailandFirehttps://t.co/6KImMEJlpY — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) August 5, 2022

Отметим, в 2009 году аналогичный инцидент в клубе под Бангкоком унес жизни 66 человек, сотни людей получили ранения. Причины пожара так и не были установлены.

Также в 2009 году страшный пожар произошел в российском городе Пермь в клубе «Хромая лошадь». Тогда погибло 156 человек.

Напомним, на днях мощный пожар произошел в Подмосковье - там сгорел огромный склад интернет-магазина Ozon.

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Также сообщалось о ДТП в результате которого погиб пилот безмоторного самолета - совершив неудачную посадку, самолет врезался в авто.