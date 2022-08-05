Как сообщают местные СМИ, пожар произошел ночью в заведении Mountain B pub, что в районе Саттахип провинции Чонбури.
Причины возгорания устанавливаются. По данным СМИ, в результате пожара погибли девять мужчин и четыре женщины, 41 человек получил ранения.
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На видео, распространяемых в соцсетях видно, как люди в панике пытаются спастись из объятого пламенем здания. На некоторых горит одежда. Несколько человек в тлеющих ошметках, выбравшись из клуба, падают.
Отметим, в 2009 году аналогичный инцидент в клубе под Бангкоком унес жизни 66 человек, сотни людей получили ранения. Причины пожара так и не были установлены.
Также в 2009 году страшный пожар произошел в российском городе Пермь в клубе «Хромая лошадь». Тогда погибло 156 человек.
Напомним, на днях мощный пожар произошел в Подмосковье - там сгорел огромный склад интернет-магазина Ozon.
Кроме того, Politeka.net писала про праздник у бассейна, который обернулся трагедией.
Также сообщалось о ДТП в результате которого погиб пилот безмоторного самолета - совершив неудачную посадку, самолет врезался в авто.