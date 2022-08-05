На 163-й день российского вторжения защитникам Украины удалось перехватить стратегическую инициативу в боях и вынудить врага перераспределять силы.

Как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW), успехи ВСУ на Херсонщине, вероятно, впервые позволяют Киеву начать активно формировать ход войны.

В ответ на украинские контрнаступательные операции российские силы все чаще перебрасывают личный состав и технику в Херсонскую область и на запад Запорожской области. В частности, из Славянска и Северска, которые оккупанты, похоже, оставили.

Также российские силы передислоцируют военную технику, в частности артиллерию и авиацию, в Крым из других регионов Украины.

Ранее оккупанты отводили или приостанавливали наступательные операции на Харьков и на южном направлении, чтобы сделать приоритетным захват Луганской области, но осуществили это по собственной инициативе, исходя из меняющихся приоритетов их командиров.

"В данном же случае войска рф, похоже, реагируют на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирают цели, на которых сосредоточить свои усилия", – считают в ISW.

Там сделали вывод, что подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, по-видимому, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны.

Напомним, что рф может ударить ракетами по Крыму, при каких условиях на это решатся.

Как сообщала Politeka, Рф готовилась к санкциям, заранее был создан "лагерь поддержки".

Также Politeka писала, что оккупанты пошли в наступление на нескольких направлениях.