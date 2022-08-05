Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил объявить перемирие как минимум на пять лет.

По его словам, нужно прекратить все военные конфликты и торговые войны, пишет Politeka.net со ссылкой на Excelsior.

Точкой отсчета начала такого периода мексиканский лидер предлагает считать прекращения боевых действий в Украине.

Лопес Обрадор заявил, что можно было бы попросить США, Россию, Китай принять его предложение, а также представить его в ООН.

"Стимулировать производительную деятельность, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству стран и народов в целях развития", - такие действия предложил президент Мексики в ответ на глобальные вызовы.

Заявление президеента Мексики вызвало бурные обсуждения в соцсетях. В комментариях люди пишут, что война в Украине прекратится сразу, как только россия уберется с ее территории.

«Вообще не отдупляет что происходит», «Шредер по-мексикански», «Перемирие без решения территориального спора между государствами не решить как бы, что за детские сказки», «Забыл таблетки принять?», «Сказал тот, кто не может навести порядок у себя», «Отдайте рашке свои земли и мириться с ней хоть до потери пульса», «Пусть валят с нашей земли, тогда можно будет про что-то разговаривать», - комментирут заявление Лопеса Обрадора в соцсетях.

Добавим, ранее Мексика осудила нападение рф на Украину.

«Мы считаем неприемлемым вторжение россии в Украину, потому что мы сами страдали от агрессии (имеется в виду испанское, французское и американское вторжение в Мексику – ред.). Мы выступаем за мирное урегулирование конфликтов", - заявил мексиканский лидер.

При этом вводить санкции против россии Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался.

Напомним, новая тактика ВСУ создала россии серьезные проблемы.

Также сообщалось, что оптимистический прогноз сбывается – "до Киева" уже никто не дойдет.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о резком изменении ситуации на фронте – "Мы перед затишьем".