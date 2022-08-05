Так называемая "заморозка" войны в Украине может иметь серьезные последствия для граждан.

"Заморозка" войны в Украине в конечном итоге сделает заложниками миллионы граждан и приведет к тому, что стана превратится в новую Северную Корею. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Украине нужно больше поставок вооружения, чтобы этого не допустить.

"Как выглядит российская оккупация юга Украины? Фильтрационные концлагеря. Массовые аресты и пытки. Ограниченная выдача продуктов. Тотальный контроль. Никаких прав и свобод. "Заморозить" войну – это получить новую КНДР с миллионами заложников", - подчеркнул Подоляк.

Отметим, что ранее на эту тему высказалась посол США в НАТО Джулиана Смит. По ее словам, "заморозка" войны в Украине является "одной из возможностей". Дипломат напомнила, что россия часто прибегает к подобной методике.

Тем временем президент Владимир Зеленский ранее заявил, что в "такое дипломатическое болото" как замороженный конфликт Украина точно не пойдет.

"Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда был Минск-1, Минск-2, были соответствующие документы, которые поднимались, так что я могу сказать, что это были не серьезные документы. Были договоренности на бумаге, это был замороженный конфликт. Я против, такого документа у нас точно не будет", - сказал Зеленский.

Напомним, Оккупанты показательно выгнали украинца из своего дома: "Хотел жить в своей стране".

Как сообщала Politeka, "Вот вам и "хорошие русские": в "ЛНР" приехал известный певец, критиковавший действия рф.

Также Politeka писала, что Обвал зарплат: чьи заработки в Украине из-за войны пострадали больше всего.