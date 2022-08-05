Сегодня днем, 5 августа, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала несколько целей в секторе Газа. Операция называется "Алот а-Шахар".

Об этом сообщило минобороны страны.

«ЦАХАЛ сейчас атакует Сектор Газа. Детальнее будет», – говорится в сообщении.

Известно, что Израиль разворачивает противовоздушную оборону «Железный купол» по всей стране из-за повышенной угрозы ракетного обстрела.

«Голос Израиля» сообщает, что ликвидирован один из лидеров террористической организации «Исламский Джихад» в Газе.

Вчера Израиль закрыл пункты пересечения границы с Газой для товаров и людей, ссылаясь на опасения репрессий после ареста двух высокопоставленных чиновников палестинского «Исламского джихада» на оккупированном Западном берегу.

Военные также ввели ограничения по передвижению в израильских общинах, прилегающих к сектору Газа. Принятые на этой неделе меры также не позволят жителям Газы покинуть территорию.

Напомним, состав боеприпасов разразился в Берлине, опасность в радиусе километра: кадры масштабного ЧП.

Также конфликт разгорелся между Азербайджаном и Арменией, начались обстрелы.