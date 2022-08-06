В сообществе "Новая Тува", которое занимается помощью солдатам-отказникам, заявили что человек, кем бы он ни был, совершив военное преступление особой жестокости должен понести заслуженное наказание.

"От лица движения «Новая Тува» мы заявляем... что все участники преступной войны должны быть привлечены к ответственности! И это также относится к остальным боевикам из батальона «Ахмат» и других наёмных образований...Также, от лица тувинского антивоенного сообщества мы просим не отождествлять человека с национальностью. Национальность не должна становиться отягчающим фактором. А по деяниям одного человека или группы людей не нужно определять весь народ. Нет войне!", - говорится в заявлении.

Напомним, расследователи идентифицировали наемника, кастрировавшего украинского пленного.

Согласно данным The Insider и Bellingcat, им оказался тувинец по имени Очур-Суге Монгуш (1993 года рождения).



Удалось установить, что издевательства над военнопленным происходили на территории санатория «Приволье» в Луганской области и что в пытках участвовали боевики из батальона «Ахмат». The Insider поговорил с главным участником истязаний, он пытался отрицать свою причастность, но выдал себя, запутавшись в показаниях.

Напомним, война вот-вот вступит в новую фазу - куда переместятся самые тяжелые бои.

Также сообщалось, что россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.

Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.