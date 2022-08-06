Сроки контрнаступления ВСУ определяют военные во главе с верховным главнокомандующим, а не «диванные» эксперты.

Об этом в интервью телеканалу "Киев" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов журналистам.

Так, отвечая на вопрос о сроках контрнаступления ВСУ, Данилов призвал к терпению.

«Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда это будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать. И главное как быстро, как с меньшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны: освобождать наши территории от оккупанта», - сказал Данилов, напомнив, что уже освобождены от оккупантов Киевская, Черниговская и Сумская области.

Он также подчеркнул, что «надо набраться терпения и увидеть все это своими глазами».

Добавим, что в своем Twitter Данилов также рассказал о проекте "Мавзолей Путина".

❗️Війна – не тільки кулі й снаряди, це медіа, енергетика, продовольство, інші сфери.



☠️В Апараті РНБО є проект під умовною назвою «мавзолей путіна» – це 86 осіб, які впливають на політику кремля. Хто б не прийшов після путіна – «колективний путін» нікуди не зникне. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 5, 2022

"В Аппарате СНБО есть проект под условным названием "мавзолей Путина" – это 86 человек, влияющих на политику Кремля. Кто бы ни пришел после Путина – "коллективный Путин" никуда не исчезнет", - подчеркнул секретарь СНБО.

"Наша позиция проста: отстаньте от нас, идите на свою землю, которой у вас пока много. Вас здесь не будет, это наша земля", - подчеркнул Данилов.

Напомним, война входит в новую фазу - где ждать тяжелейших боев.

Также сообщалось, что россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.

Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.