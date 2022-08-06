Об этом в интервью телеканалу "Киев" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов журналистам.
Так, отвечая на вопрос о сроках контрнаступления ВСУ, Данилов призвал к терпению.
«Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда это будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать. И главное как быстро, как с меньшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны: освобождать наши территории от оккупанта», - сказал Данилов, напомнив, что уже освобождены от оккупантов Киевская, Черниговская и Сумская области.
Он также подчеркнул, что «надо набраться терпения и увидеть все это своими глазами».
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Добавим, что в своем Twitter Данилов также рассказал о проекте "Мавзолей Путина".
"В Аппарате СНБО есть проект под условным названием "мавзолей Путина" – это 86 человек, влияющих на политику Кремля. Кто бы ни пришел после Путина – "коллективный Путин" никуда не исчезнет", - подчеркнул секретарь СНБО.
"Наша позиция проста: отстаньте от нас, идите на свою землю, которой у вас пока много. Вас здесь не будет, это наша земля", - подчеркнул Данилов.
Напомним, война входит в новую фазу - где ждать тяжелейших боев.
Также сообщалось, что россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.
Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.