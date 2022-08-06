Так, журналист и политтехнолог Тарас Березовец разместил в своем телеграм-канале карту переброски БТГр оккупантов по участкам фронта.

Согласно этим данным:

Харьков: было 10, стало 10-12

Изюм: было 30, стало 17-20

Донбасс: было 32, стало 13-15

Запорожье: было 11, стало 17

Херсон-левый: было 4, стало 27

Херсон-правый: было 13, стало 22

В комментариях к публикации пользователи соцсетей отмечают, что Путин испугался и выражают уверенность в том, что оккупанты таим образом пытаются удержать Херсон, но это «их и погубит там всех».

«Нехило так на левый накидали...плюс Днепр ,тяжеловато будет нашим ребятам..Но другой земли у нас нет, кроме данной Богом», «Дохнуть вместе веселее», «У п***рашек всёравно ничего не получится. В армии Украины воюют лучшие, генофонд нации. В "армии" п***рашки состоят худшие, отбросы общества, генетический мусор, сброд, падаль", «Короче, большинство БТГ перегнали в Херсон и теперь их там больше чем было на Донбассе», «Заволновались, забегали как тараканы под дихлофосом. Сколько же после этих к**апов дерьма разгребать...», - пишут пользователи.

Тем временем в Управлении стратегических коммуникаций и информационной безопасности ВСУ контстируют, что российские оккупационные войска, как и ожидалось, на Херсонском плацдарме стали проявлять активность. В частности, была предпринята очень неудачная попытка наступления в направлении Лозовой.

«Имея ограничения по боеприпасам, враг, однако, увеличивает обстрелы», - констатируют в СтратКоме.

Отмечается также, что продолжается сосредоточение сил и средств оккупантов на Николаевском и Криворожском направлениях, что подтверждает версию о намерении врага не только держать оборону и блокировать контрнаступление ВСУ, но и вести контрнаступательные и наступательные действия.

«Исходя из переброски сил и средств через Берислав, оккупанты намерены усилить давление на плацдарм ВСУ на левом берегу Ингульца, в частности, в районе Давыдов Брод. За прошедшие сутки в этом направлении было переброшено минимум 60 ед техники», - сообщили в СтратКоме.

Также были зафиксированы в большом количестве 203-мм САУ 2С7 «Пион», в районе Херсона численностью «батарея» – 8 ед. Также фиксировалось присутствие и на правом берегу целого дивизиона – 18 ед.

Присутствие САУ 2С7 «Пион» говорит о том, что противник, во-первых, пытается выйти на какой-то паритет с дальнобойной артиллерией ВСУ, во-вторых – что готовятся уничтожать укрепрайоны, - поясняют в Управлении.

При этом в ВСУ отмечают, что у вражеской группировки на правом берегу Херсонщины отсутсвует налаженная система обеспечения, прежде всего в связи с отсутствием полноценной логистики, необходимого количества складов, а также регулярное уменьшение имеющихся складов.

В результате у оккупантов на этом участке фронта уже через три дня активных боевых действий начнет проявляться и сказываться дефицит БК. В СтратСоме отмечают, что при таких позициях намерение идти в наступление на правом берегу Херсонской области «предельно самоубийственно».

«Да, они накопили на сегодняшний день такую ​​массу сил и средств, которые будут иметь какой-то ситуативный успех в самом начале своего движения. Но это движение в гору под очень, очень крутым углом. И когда вся эта масса оступится, она стремглав покатится вниз», - заверили в СтратКоме.

В ВСУ не сомневаются, что отсутствие полноценной системы управления и системы обеспечения передовых подразделений, количество которых за 2 недели возросло более чем в 2 раза, а также полноценной логистики, завершится для россиян поражением.

Напомним, в британской разведке заявили о начале новой фазы войны.

Также сообщалось, что россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.

Также сообщалось, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.