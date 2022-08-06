Как сообщают местные СМИ, сначала было известно об 11 погибших и 34 пострадавших, однако позже количество жертв возросло до 12.
Выживших с травмами различной степени тяжести доставили в больницы Загреба, Вараждина и Чаковца.
По словам медиков, у людей травмы костей рук, ног, таза, позвоночника, переломы ребер и травмы лицевых костей. Жизни некоторых пострадавших остаются под угрозой, идут операции.
Авария произошла на 62-м километре автомагистрали А4 между населенными пунктами Ярек-Бисасский и Подворец. По неизвестным причинам автобус с паломниками из Польши съехал с маршрута и упал в кювет.
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Сообщается, что это одна из самых ужасных аварий на хорватских дорогах.
На кадрах можно увидеть, что автобус, после того, как он слетел с дороги, буквально смяло, как жестянку.
Напомним, ранее сообщалось о страшном пожаре в ночном клубе в Таиланде. Жертвами трагедии стали 13 человек. На появившихся в Сети кадрах видно, что на выбегающих из пылающего здания людях горят волосы и одежда.
Также сообщалось о водяном смерче в США, который сносил все на своем пути. Очевидцы стихии успели заснять, как вихрь буквально разывает на части жилые дома и лодки.
Также Politeka.net сообщала о ДТП, в котором фура протаранила 11 авто и загорелась.