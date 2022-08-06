На севере Хорватии произошла авария польского автобуса, в результате которой погибло больше десяти человек.

Как сообщают местные СМИ, сначала было известно об 11 погибших и 34 пострадавших, однако позже количество жертв возросло до 12.

Выживших с травмами различной степени тяжести доставили в больницы Загреба, Вараждина и Чаковца.

По словам медиков, у людей травмы костей рук, ног, таза, позвоночника, переломы ребер и травмы лицевых костей. Жизни некоторых пострадавших остаются под угрозой, идут операции.

Авария произошла на 62-м километре автомагистрали А4 между населенными пунктами Ярек-Бисасский и Подворец. По неизвестным причинам автобус с паломниками из Польши съехал с маршрута и упал в кювет.

Сообщается, что это одна из самых ужасных аварий на хорватских дорогах.

На кадрах можно увидеть, что автобус, после того, как он слетел с дороги, буквально смяло, как жестянку.

Напомним, ранее сообщалось о страшном пожаре в ночном клубе в Таиланде. Жертвами трагедии стали 13 человек. На появившихся в Сети кадрах видно, что на выбегающих из пылающего здания людях горят волосы и одежда.

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