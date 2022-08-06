Как сообщают российские СМИ, из-за обильных осадков уже смыло два моста. Часть жителей оказались в транспортной изоляции.
«Полностью отрезан микрорайон Беленький, где проживает около 800 человек, без сообщения остался также микрорайон Таежный", - сообщили в региональном Минтрансе.
Примечательно, что синоптики прогнозируют, что дожди в этом регионе могут продлиться еще неделю.
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«Стихия явно солидарна со страдающей от войны Украиной и решила "освободить" некоторые регионы страны-агрессора от дорог и домов», - остро прокомментировал очередную природную катастрофу в россии советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
На опублиикованных в Сети кадрах видно, что дома затоплены, а сквозь остатки разрушенных мостов несутся потоки мутной воды.
Напомним, ранее сообщалось о масштабном пожаре в Подмосковье - там сгорел огромный склад интернет-магазина Ozon.
Также сообщалось о сильном пожаре в Москве, жертвами котоорого стали мигранты.
Ранее в Москве превратилась в факел жилая многоэтажка.
Напомним также об атаке саранчи в Краснодарском крае.
А ранее в россии прорвало дамбу.