Многие страны Европы прекратили принимать заявки россиян на визу, а некоторые страны ввели ограничения.

Bankrollo сообщает, какая ситуация сейчас.

🇧🇪 Бельгия. Можно подать только на студенческую визу, визу для исследователей и однократную рабочую.

🇧🇬 Болгария остановила выдачу виз для российских туристов и владельцев недвижимости.

🇩🇰 Дания. Визы выдают только для официальных визитов.

🇱🇻 Латвия. Можно подать заявление только для похорон близкого.

🇱🇹 Литва. Кроме членов семей граждан ЕС, лиц с документом о литовском происхождении или документом о праве на восстановление в гражданстве Литвы. Тогда можно получить визу и для семьи.

🇲🇹 Мальта. Только для членов семей граждан ЕС и ЕЭЗ. В исключительных случаях можно попробовать подать документы на студенческую или рабочую визу. Но всё будут решать индивидуально.

🇳🇱 Нидерланды. Могут выдать визу по гуманитарным причинам.

🇸🇰 Словакия. Выдаёт визы только в крайней необходимости, а также для некоторых видов рабочих (медики, вахтовики, сельские работники, работники на транспорте, дипломаты и работники высокой квалификации, чей приезд экономически необходим).

🇨🇿 Чехия. Только для членов семей граждан ЕС.

🇪🇪 Эстония. Только для членов семей граждан Эстонии, лиц с ВНЖ, а также для похорон близких или срочного лечения.

🇫🇮 Идея запрета виз для россиян обсуждается на уровне парламента, большинство граждан поддерживают это.

🇳🇴 Норвегия. Официально запрета нет, но срок рассмотрения документов значительно увеличен (до 45 дней).

Также в конце августа главы МИДов стран Евросоюза соберутся, чтобы обсудить запрет виз для россиян на общеевропейском уровне.

Напомним, война входит в новую фазу - где ждать тяжелейших боев.

Также сообщалось, что россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.

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