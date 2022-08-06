Многие страны Европы прекратили принимать заявки россиян на визу, а некоторые страны ввели ограничения.
Bankrollo сообщает, какая ситуация сейчас.
🇧🇪 Бельгия. Можно подать только на студенческую визу, визу для исследователей и однократную рабочую.
🇧🇬 Болгария остановила выдачу виз для российских туристов и владельцев недвижимости.
🇩🇰 Дания. Визы выдают только для официальных визитов.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Земляки садиста, который истязал пленного бойца ВСУ, написали обращение: "Мы просим..."
Россияне перегруппировываются и ведут наступление: "Применяют армейскую и штурмовую авиацию"
Экс-ведущему телеканала "Интер" грозит пожизненный срок: в прокуратуре выдали подробности
"Решил американцу морду набить": россиянин сильно пожалел о своих желаниях, отмечая день вдв
🇱🇻 Латвия. Можно подать заявление только для похорон близкого.
🇱🇹 Литва. Кроме членов семей граждан ЕС, лиц с документом о литовском происхождении или документом о праве на восстановление в гражданстве Литвы. Тогда можно получить визу и для семьи.
🇲🇹 Мальта. Только для членов семей граждан ЕС и ЕЭЗ. В исключительных случаях можно попробовать подать документы на студенческую или рабочую визу. Но всё будут решать индивидуально.
🇳🇱 Нидерланды. Могут выдать визу по гуманитарным причинам.
🇸🇰 Словакия. Выдаёт визы только в крайней необходимости, а также для некоторых видов рабочих (медики, вахтовики, сельские работники, работники на транспорте, дипломаты и работники высокой квалификации, чей приезд экономически необходим).
🇨🇿 Чехия. Только для членов семей граждан ЕС.
🇪🇪 Эстония. Только для членов семей граждан Эстонии, лиц с ВНЖ, а также для похорон близких или срочного лечения.
🇫🇮 Идея запрета виз для россиян обсуждается на уровне парламента, большинство граждан поддерживают это.
🇳🇴 Норвегия. Официально запрета нет, но срок рассмотрения документов значительно увеличен (до 45 дней).
Также в конце августа главы МИДов стран Евросоюза соберутся, чтобы обсудить запрет виз для россиян на общеевропейском уровне.
Напомним, война входит в новую фазу - где ждать тяжелейших боев.
Также сообщалось, что россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.
Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.