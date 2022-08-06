В россии по делу о госизмене арестован один из ведущих ученых в области гиперзвуковых полетов, директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения российской академии наук Александр Шиплюк.

Об этом заявил научный руководитель института Василия Фомина, пишут росСМИ.

"В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Его обвиняют в том же, что и Маслову (ранее арестован главный научный сотрудник института Анатолий Маслов - ред.) - госизмена", - заявил Фомин.

По его словам, Шиплюк был отправлен в СИЗО "Лефортово" в Москве.

На сайте института указывается, что основные научные исследования Шиплюка связаны с изучением волновых процессов при высоких скоростях полета, а также с экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.

При этом российский учёный возглавляет технологическую лабораторию с уникальными аэродинамическими трубами, специально созданными для моделирования гиперзвуковых условий.

Следует заметить, что Шиплюк стал уже третьим ученым рф за это лето, арестованное по подозрению в государственной измене.

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