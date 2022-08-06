Утром 6 августа в родильное отделение одной из больниц областного центра госпитализировали беременную 14-летнюю жительницу одного из сел Полтавского района.

Об этом в отдел полиции №2 Полтавского райуправления 6 августа сообщили медики, отметили в полиции Полтавщины.

В настоящее время несовершеннолетняя роженица и ее новорожденный ребенок находятся под наблюдением врачей.

По факту совершения действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, следователи полиции при процессуальном руководстве Полтавской окружной прокуратуры внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 155 Уголовного кодекса Украины. Полиция и ювенальный прокурор работают над установлением обстоятельств происшествия для принятия необходимых процессуальных решений.

Справочно. Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, наказываются ограничением или лишением свободы сроком до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось об обвал зарплат в Украине - кто больше всего потерял доходы из-за войны.

Также сообщалось о жестком решении НБУ относительно курса валют.

Кроме того, Politeka.net писала, что в НБУ объяснили, что будет с ценами после повышения курса доллара.