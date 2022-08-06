Юлия Паевская, служившая фельдшером-добровольцем на линии фронта в Мариуполе, когда ее похитили русские оккупанты, рассказала о разговоре с принцем Гарри после освобождения из плена.

В интервью The Telegraph Паевская, член команды Украины на Invictus Games, отметила, что телефонный звонок принца Гарри примерно через неделю после ее освобождения убедил ее не сдаваться.

«Он просто вдохновил меня продолжать борьбу. Он сказал, что поддерживает Украину и всех нас. И что семья Invictus Games всегда заботится о своих членах», – говорит Тайра.

Паевская переквалифицировалась на фельдшера в 2014 году, когда российские войска вторглись в Донбасс. Тайра оказала помощь более 500 украинских военных на Донбассе, а также научила основам тактической медицины 8000 человек.

«Россияне сказали мне, что лучше покончить жизнь самоубийством, потому что они все равно убьют меня, но я пыталась верить, что выживу. У меня не было абсолютно никакой информации о происходящем в мире. Я даже не знала, жива ли моя семья и уцелел ли мой дом, потому что россияне уже почти были в Киеве, когда мы уезжали. Говорили, что нас никто не поддерживает, что другие страны дают нам только старое, ржавое оружие. Говорили, что мы никому не нужны и что об Украине все давно забыли», — рассказала Паевская.

«Я очень благодарна принцу Гарри, потому что именно после Invictus Games россияне перестали меня допрашивать и пытать. Я думаю, что распространение информации по всему миру повлияло на их решение менять меня», — добавила Тайра.

Напомним, в британской разведке заявили о начале новой фазы войны.

Также сообщалось, что россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.

Также сообщалось, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.