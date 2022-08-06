Инцидент произошел еще в мае, в селе Головле Шепетовского района. После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия.



Славутский горрайонный суд установил, что между двумя мужчинами во время застолья возник бытовой спор.

"Погибший говорил, что одобряет действия российской стороны, обвиняемый выразил свое недовольство и осуждение владельца дома за его благосклонность. Хозяин поднялся со стула и начал дергать его за плечи. Обвиняемому это не понравилось. Он схватил нож, лежавший на столе, и нанес один удар в туловище", - говорится в постановлении суда.

Злоумышленник рассказал, что после этого наклонился к потерпевшему, но тот пробормотал в его сторону нецензурные слова и замолчал. Потому мужчина просто вышел из дома и пошел к себе домой.

Как злоумышленник оправдывает неоказание помощи

Мужчина признался, что в помощь никого не звал и не оказывал первую медицинскую помощь. Также он не вызвал ни скорую, ни полицию. Мол, потому, что не имел с собой мобильного телефона и это смогла бы сделать жена потерпевшего, когда вернулась бы домой. До приезда полиции мужчина находился дома. Свое состояние опьянения в тот день оценивало как среднее. Также он знал о том, что лезвие его ножа было острым.

Сам злоумышленник – житель Нетешина. Находясь в отпуске, он решил поехать на дачу в Головле.

В итоге мужчина получил 9 лет заключения.

Напомним, война входит в новую фазу - где ждать тяжелейших боев.

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