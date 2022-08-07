На территории полуострова проводится информационный террор по отношению к крымским татарам.
Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.
Она подчеркнула, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину пропаганда и репрессии против крымских татар и политических украинцев в Крыму усилились.
В частности, оккупанты начали использовать детей в информационной войне против Украины.
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"Даже в школах и детских садах дают чуть ли не наизусть учить речи путина. Люди выезжают из Крыма не только из-за опасений относительно призыва. Они говорят нам, что не хотят, чтобы их дети жили в тотальной пропаганде, сильно усилившейся на территории полуострова. ", – рассказала Ташева в эфире телемарафона.
Тамила Ташева добавила, что из крымских татар российские оккупанты на полуострове и дальше продолжают делать "террористов и экстремистов".
Но даже несмотря на такую ситуацию, в Крыму происходит сопротивление. По словам Ташевой, это новая составляющая сопротивления, которое абсолютно проукраинское.
Напомним, в британской разведке заявили о начале новой фазы войны.
Также сообщалось, что россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.
Также сообщалось, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.