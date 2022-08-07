В селе Озерная Зборовского района 6 августа столкнулись два автомобиля. В ДТП погибли три человека.
Об этом сообщили в областной полиции.
Полиция установила, что водитель автомобиля SEAT выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Focus. На месте трагедии погибли водители обоих автомобилей. Это 46-летний житель одного из районов Тернопольщины и 38-летний житель Львова. Пассажир SEAT скончался в больнице.
Также в ДТП пострадали три пассажира SEAT и 7-летний мальчик, который ехал в Ford. Полиция расследует аварию.
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