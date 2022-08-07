В селе Озерная Зборовского района 6 августа столкнулись два автомобиля. В ДТП погибли три человека.

Об этом сообщили в областной полиции.

Полиция установила, что водитель автомобиля SEAT выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Focus. На месте трагедии погибли водители обоих автомобилей. Это 46-летний житель одного из районов Тернопольщины и 38-летний житель Львова. Пассажир SEAT скончался в больнице.

Также в ДТП пострадали три пассажира SEAT и 7-летний мальчик, который ехал в Ford. Полиция расследует аварию.

Напомним, ранее сообщалось о страшном пожаре в ночном клубе в Таиланде.

Также сообщалось о водяном смерче в США, который сносил все на своем пути. Очевидцы стихии успели заснять, как вихрь буквально разывает на части жилые дома и лодки.

Также Politeka.net сообщала о ДТП, в котором фура протаранила 11 авто и загорелась.