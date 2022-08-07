Международная правозащитная организация Amnesty International сожалеет о "страданиях и гневе", вызванных ее заявлением от 4 августа об украинских военнослужащих.
Об этом говорится в комментарии агентству Reuters.
"Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными", - отмечается в нем.
При этом в Amnesty International заявили, что продолжают придерживаться своих выводов относительно того, что AI обнаружила украинские вооруженные силы наряду с гражданскими домами в 19 городах и селах.
"Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватные меры пресечения в других частях страны", - говорится в сообщении.
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"Мы должны быть очень четкими: никакие задокументированные нами действия украинских сил никак не оправдывают нарушения со стороны России".
Как сообщалось ранее. 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные якобы подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
В Офисе президента на это ответили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в российской кампании по дискредитации Украины.
Напомним, война входит в новую фазу - где ждать тяжелейших боев.
Также сообщалось, что россияне выдыхаются и пустили в ход новые угрозы, чтобы принудить Украину к мирным переговорам.
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