Пострадавшая при обстреле Винницы 14 июля Ирина Дмитриева впервые после трагедии опубликовала пост в соцсетях.

В своем инстаграмм-блоге женщина поделилась снимками погибшей дочери Лизы и поблагодарила украинцев за поддержку.

"Я не верю. Почти месяц прошел после ужасной трагедии. Мне кажется, что Лиза ждет меня дома. Я своими глазами все видела и помню, но нахожусь в другой реальности."

Не верю. И не хочу жить в новой ужасной реальности. Моя любовь, моя любимая девочка, ты была такой жизнерадостной и научила меня любить безусловно несмотря ни на что! К сожалению, так мало времени я была твоей матерью, так мало. Мы обязательно с тобой встретимся. Мое сердце навеки с тобой, душа моя плачет.

Спасибо всем за поддержку – родным, близким, друзьям, знакомым, людям, которых я даже не знаю. Вы очень многое сделали для нас с Лизуней, поддержали. Спасибо всему миру. Я не знаю, почему меня оставили на этой земле жить, я не понимаю зачем. Нужно только время. Но пока я не хочу верить, будто страшный долгий сон:, – написала Ирина в Инстаграм.