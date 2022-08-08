Повестку можно вручать в любом месте, если это не запрещено законом.

Об этом в интервью «Громадському» сообщил полковник Руслан Тригуб, возглавляющий Дарницкий территориальный центр комплектования в Киеве.

"Мобилизация продолжается, запросы поступают, поэтому мы призываем людей", - подчеркнул Тригуб, напомнив, что мобилизация, согласно указу президента, продлена до 23 августа.

«Сейчас комплектование проводится постоянно. Есть боевые потери, есть небоевые потери, есть некомплект и т.д. Мы доукомплектовываем воинские части согласно заявкам, которые нам направляют высшие руководящие штабы», - рассказал Тригуб.

Также полковник сообщил, что в рамках общей мобилизации мобилизовать могут любого военнообязанного или резервиста, если он не имеет права на отсрочку и по состоянию здоровья считается пригодными к службе.

По словам руководителя ТЦК, если человек не служил и имеет гражданскую профессию, учитывается его желание.

«Если он не служил и имеет гражданскую профессию, то мы учитываем его желание: хочет ли он стать танкистом, артиллеристом, или еще кем-то. Если он не знает или колеблется, куда пойти, но имеет гражданскую специальность, родственную военной, то мы это тоже принимаем во внимание. К примеру, человек уже 20 лет работает механиком на СТО: это хорошо, потому что в ВСУ очень много автомобилей и они ломаются чаще в полевых условиях. Поэтому этот человек может пойти тем же механиком в ремонтный батальон», - рассказал Тригуб, добавив, что если, например, человек работает поваром в ресторане, его отправляют поваром в воинскую часть.

Также полковник добавил, что есть много профессий, не родственных военной специальности, поэтому определенный процент людей идет не по профессии и им назначают военную специальность стрелка.

Напомним, Данилов отчитал рвущихся из Украины мужчин и сказал, что им делать.

Также Politeka.net писала о новой сумме штрафа и конфискации авто в пользу ВСУ.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что в Раде предупредили об изменениях относительно мобилизации.