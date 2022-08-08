Как сообщают местные СМИ, виновницей трагедии стала женщина-водитель за рулем Mercedes-Benz. Следователи заявили, что женщина ехала со скоростью более 100 миль в час в зоне 35 миль в час, когда она врезалась в перекресток.
На видео с места происшествия видно, что Mercedes-Benz, мчась на огромной скорости, проехал на красный свет на перекрестке и врезался прямо в седан темного цвета, который, в свою очередь, протаранил несколько других авто.
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Mercedes и два других автомобиля после столкновения загорелись.
Известно, что погибшей беременной женщине было 23 года. Члены семьи сообщили, что также погиб ее годовалый ребенок.
В авто также находилася возлюбленный девушки - он тоже не выжил.
"Этого недолжно было случиться", - говорят их родные.
Виновница ДТП, которая пыталась проскочить перекресток на «красный», выжила.
Напомним, страшная авария произошла под Тернополем - ее жертвами стали три человека.
Также Politeka.net сообщала о ДТП, в котором фура протаранила 11 авто и загорелась.
Кроме того, сообщалось о страшной аварии в Хорватии, где автобус с паломниками из Польшу смяло буквально как жестянку.
Авария забрала жизни более десяти людей. Более тридцати человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Медики сообщали, что у пострадавших переломы ребер, травмы рук, таза, хребта, лицевых костей.