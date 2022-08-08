Шесть человек, включая беременную женщину и годовалого ребенка, погибли и 8 пострадали в жуткой аварии в Лос-Анжелесе.

Как сообщают местные СМИ, виновницей трагедии стала женщина-водитель за рулем Mercedes-Benz. Следователи заявили, что женщина ехала со скоростью более 100 миль в час в зоне 35 миль в час, когда она врезалась в перекресток.

На видео с места происшествия видно, что Mercedes-Benz, мчась на огромной скорости, проехал на красный свет на перекрестке и врезался прямо в седан темного цвета, который, в свою очередь, протаранил несколько других авто.

Charges expected for Texas nurse in Los Angeles fiery crash that killed 6, including pregnant woman, baby https://t.co/tGCSBM9UkR pic.twitter.com/ushWEMHCsn — TodoTiempo (@TodoTiempo) August 8, 2022

Mercedes и два других автомобиля после столкновения загорелись.

Известно, что погибшей беременной женщине было 23 года. Члены семьи сообщили, что также погиб ее годовалый ребенок.

В авто также находилася возлюбленный девушки - он тоже не выжил.

Memorial Grows in Windsor Hills in Honor of Victims in Fatal Crash – NBC Los Angeles https://t.co/BCbn4mYl9F — Unscrambled (@borowest) August 8, 2022

"Этого недолжно было случиться", - говорят их родные.

Виновница ДТП, которая пыталась проскочить перекресток на «красный», выжила.

Напомним, страшная авария произошла под Тернополем - ее жертвами стали три человека.

Также Politeka.net сообщала о ДТП, в котором фура протаранила 11 авто и загорелась.

Кроме того, сообщалось о страшной аварии в Хорватии, где автобус с паломниками из Польшу смяло буквально как жестянку.

Авария забрала жизни более десяти людей. Более тридцати человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Медики сообщали, что у пострадавших переломы ребер, травмы рук, таза, хребта, лицевых костей.