Как сообщает Генштаб ВСУ, на Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа, которые проводят демонстрационные действия с целью сковывания маневра подразделений наших войск и недопущения их переброски на другие направления.
На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и предотвращения наступления украинских воинов, враг пытается выявить построение системы обороны наших войск.
На Харьковском направлении оккупанты вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов. Враг нанес авиационный удар вблизи Верхнего Салтова.
На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии.
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На Донецком направлении при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации враг проводит наступательные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается артиллерийским огнем вытеснить наши подразделения из занятых рубежей.
На Краматорском направлении противник вел обстрелы.
На Бахмутском зафиксирован вражеский огонь артиллерии и авиации.
Оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковлевка и Бахмут. Украинские воины нанесли огневое поражение и заставили захватчиков бежать. С таким же результатом враг вел наступление недалеко от Зайцевого.
Враг вел наступательные бои недалеко от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имел, отошел.
Наши защитники обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времивки.
На Южнобужском направлении противник ведет оборонительную операцию, активно применяет армейскую авиацию.
Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами.
В результате потерь личный состав врага на многих направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу.
Напомним, испуганные оккупанты отползают подальше от границы Украины - отдан новый приказ.
Также сообщалось, что ход войны меняется, у россиян большие проблемы.
Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.