Как сообщает Генштаб ВСУ, на Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа, которые проводят демонстрационные действия с целью сковывания маневра подразделений наших войск и недопущения их переброски на другие направления.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и предотвращения наступления украинских воинов, враг пытается выявить построение системы обороны наших войск.

На Харьковском направлении оккупанты вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов. Враг нанес авиационный удар вблизи Верхнего Салтова.

На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии.

На Донецком направлении при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации враг проводит наступательные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается артиллерийским огнем вытеснить наши подразделения из занятых рубежей.

На Краматорском направлении противник вел обстрелы.

На Бахмутском зафиксирован вражеский огонь артиллерии и авиации.

Оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковлевка и Бахмут. Украинские воины нанесли огневое поражение и заставили захватчиков бежать. С таким же результатом враг вел наступление недалеко от Зайцевого.

Враг вел наступательные бои недалеко от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имел, отошел.

Наши защитники обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времивки.

На Южнобужском направлении противник ведет оборонительную операцию, активно применяет армейскую авиацию.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами.

В результате потерь личный состав врага на многих направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу.

Напомним, испуганные оккупанты отползают подальше от границы Украины - отдан новый приказ.

Также сообщалось, что ход войны меняется, у россиян большие проблемы.

Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация на фронте резко изменится – к чему готовится ВСУ.