Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире Фейгин Live заявил советник главі Офиса президента Алексей Арестович.

«Эти интересные начертания похожи на те, которые складывались возле Горского для украинской стороны. А теперь складываются для путинской стороны. И вполне возможно, что о какм-то тактическом окружении пойдет речь уже не для нас. Там движутся очень успешно», - заявил арестович, добавив, что при этом у противника там стоит кадровая армия.

Арестович добавил, что около Изюма уже освобождены некоторые населенные пункты. Это было непросто из-за постоянного давления оккупантов на украинские войска. При этом все попытки оккупантов контратаковать и отбить потерянные позиции былиподавлены, и оккупанты каждый раз отступали с большими потерями.

Тем временем в Сети сообщают о взрывах с самого утра в Новоалексеевке, Геническом и Мелитополе. ВСУ не дают рашистам спокойно дышать на украинской земле.

Напомним, из-за потерь оккупанты на многих направлениях отказываются идти в бой и саботируют приказы.

Также сообщалось, что испуганные оккупанты отползают подальше от границы Украины - отдан новый приказ.

Кроме того, Politeka.net писала, что ход войны меняется, у россиян большие проблемы.