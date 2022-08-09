Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире Фейгин Live заявил советник главі Офиса президента Алексей Арестович.
«Эти интересные начертания похожи на те, которые складывались возле Горского для украинской стороны. А теперь складываются для путинской стороны. И вполне возможно, что о какм-то тактическом окружении пойдет речь уже не для нас. Там движутся очень успешно», - заявил арестович, добавив, что при этом у противника там стоит кадровая армия.
Арестович добавил, что около Изюма уже освобождены некоторые населенные пункты. Это было непросто из-за постоянного давления оккупантов на украинские войска. При этом все попытки оккупантов контратаковать и отбить потерянные позиции былиподавлены, и оккупанты каждый раз отступали с большими потерями.
Тем временем в Сети сообщают о взрывах с самого утра в Новоалексеевке, Геническом и Мелитополе. ВСУ не дают рашистам спокойно дышать на украинской земле.
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Напомним, из-за потерь оккупанты на многих направлениях отказываются идти в бой и саботируют приказы.
Также сообщалось, что испуганные оккупанты отползают подальше от границы Украины - отдан новый приказ.
Кроме того, Politeka.net писала, что ход войны меняется, у россиян большие проблемы.