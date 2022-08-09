Об этом в эфире Фейгин Live заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович напомнимл, что в августе 2008-го российская регулярная армия вторглась в Грузию, а в августе 2014-го на украинский Донбасс. Запад при этом только выражал обеспокоенность.

«Окрылённый такими безнаказанными успехами, Путин послал войска захватить всю Украину. Но ЗСУ с этим не согласились. И вот август, но совсем другой», - подчеркнул Арестович, отметив, что каждый день и ночь взрываются склады с боеприпасами, командные пункты и места дислокаций российских войск в Украине.

Кроме того, начала «сильно страдать» противовоздушная оборона путинской армии - современные противорадиолокационные ракеты западного производства делают ее просто слепой.

При этом в новой партии военной помощи от США будут боеприпасы для HIMARS и боеприпасы для NASAMS, снаряды для артиллерии, противотанковые системы и миномёты.

«Миллиард долларов военной помощи - это очень прилично. Противнику на юге становится чрезмерно жарко. ЗСУ уже показывают Путину и его войскам совсем другой август, чем они ожидали увидеть», - подчеркнул Арестович.

Напомним, на важном направлении ВСУ добились больших успехов.

Также сообщалось, что испуганные оккупанты отползают подальше от границы Украины - отдан новый приказ.

Кроме того, Politeka.net писала, что ход войны меняется, у россиян большие проблемы.