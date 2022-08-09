В Китае выявили новый вид генипавируса, которым заразились уже более 30 человек.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает местный портал The Paper.

О новой форме генипавируса стало известно из статьи, опубликованной в медицинском журнале Новой Англии.

Заражения "Ланъя" (Langya henipavirus, LayV) выявлены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань.

По словам ученых, «Ланъя» похожа на вирус «Нипах», летальность которого оценивается в 40−75% от числа зараженных. Вирус «Непах» является самым опасным в мире и лекарство от него до сих пор не изобрели.

Известно, что вирус «Ланъя» животного происхождения и чаще всего встречался у землеройковых — 27 процентов из 262 исследованных животных. Антитела к вирусу также обнаружили у собак и коз.

Что же касается сиимптомов у людей, то это: лихорадка, повышенная утомляемость, кашель, анорексия, мышечнаяболь, тошнота, головная боль, рвота.

Ученые пока не знают, передается ли вирус воздушно-капельным путем. Также не установлено, може тли вирус передаваться от человека к человеку.

Смертельных случаев заражения или тяжелого течения болезни пока не зафиксировано.

Сейчас вакцины от вируса нет. Единственным вариантом лечения считается поддерживающая терапия для предотвращения осложнений.

«В нашем исследовании недавно идентифицированный генипавирус вероятного животного происхождения был связан с лихорадкой, и это открытие требует дальнейшего изучения, чтобы лучше понять связанные с ним заболевания человека», - подчеркнули ученые.

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