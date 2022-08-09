«Завтра, 10 августа, жара остается в восточных областях Украины, в южной части плюс Днепр с районами».

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в течение дня ожидается +30+35 градусов.

«На остальной территории Украины будет свежее, температура воздуха предусматривается комфортной, а кому-то даже будет холодновато, +20+26 градусов, чуть выше в Полтавской области, в Кропивницком с районами, +25+29 градусов», - рассказала Диденко.

Между тем, в западных областях и, возможно, вдоль полосы Виннитчина-Черкащина-Черниговщина-Сумщина можно ожидать дождей, кое-где с грозами.

«Другие области, не вошедшие в этот перечень – без существенных осадков, переменная облачность, преимущественно сухая погода. Ветер северо-восточный, умеренный, в южной части возможны порывы до 15-20 метров в секунду», – добавила Диденко.

Что касается погоды в столице, то 10 августа в Киеве температура воздуха будет невысокой, около +22, +23 градусов, ветер с севера, с северо-востока, умеренный. Дожди, по словам синоптика, вряд ли.

«Конец недели окажется более жарким, как раз на Маковея солнце подкрутит градусы к настоящим летним. Еще раз напоминаю. На востоке и юге остается жаркая погода: и на этой неделе, и на следующей в этих областях Украины будет доминировать сильная жара, иногда возможно до +38+40 градусов! То есть, длительный период наши восток и юг будут находиться в жаркой воздушной массе – передайте это тем, кто не имеет ежедневного свободного доступа к интернету», - призвала Наталья Диденко.

Напомним, очевидцы успели сделать кадры, как стихия разрывала дома и лодки на части.

Также сообщалось о непогоде, которая пронеслась по Одесчине.

Кроме того, Politeka.net писала о мощном ударе стихии по оккупированному Мелитополю.