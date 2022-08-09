"У нас война совсем другая, креативная война, и наши партнеры это видят".

Об этом в интервью BBC рассказал бывший журналист и политтехнолог, а ныне – советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, для России ход войны исходя из тех целей, которые они проговаривали с самого начала, складывается неудачно.

«Для нас невозможно представить, что Херсон останется у оккупантов. Это важно. Более того, события на Антоновском мосту показывают, что для нас принципиально освободить именно Херсон. Потому что это очень большой город», - подчеркнул Подоляк, добавив, что определенные действия по освобождению Херсона украинская армия предпринимает уже сегодня.

«…Что такое контрнаступление? Оно постепенно идет уже сегодня. Мы ведь не воюем как Россия. Это Россия формирует большие колонны, отправляемые в одном направлении, независимо от того, сколько людей погибнет. Жуковская технология: положим столько мяса, простите, сколько положим, но эту высоту получим. Мы ведь так не воюем. У нас война совсем другая, креативная война, и наши партнеры это видят», – подчеркнул советник главы Офиса президента.

По его словам, креативная война - это нанести максимальный ущерб тыловому обеспечению, обескровить армию противника. То есть, бить по базам топлива, боекомплекту, оперативно-тактическим штабам.

«Контрнаступления – это постоянно, как у Мухаммеда Али, "порхать как бабочка и жалить как пчела". Это мы и делаем. И это просто фантастическая тактика наших Вооруженных сил», - отметил Подоляк.

Также Михаил Подоляк подчеркнул, что россия настолько сильно ненавидит Украину, что готова положить хоть сто тысяч своих людей, чтобы доказать, что они имеют право убивать.

Добавим, что ранее стало известно, что в Херсонской области ВСУ устроили оккупантам 9 августа "взрывное" утро.

Украинские защитники уничтожили российские БК между временно оккупированными Геническом и Новоалексеевкой, которые расположены примерно в 200 км от Херсона.

Напомним, испуганные оккупанты отползают подальше от границы с Украиной - отдан новый приказ.

Также сообщалось, как меняется ход войны – у россиян большие проблемы.

Кроме того, Politeka.net писала о мощном ударе ВСУ по мостам и базам оккупантов.