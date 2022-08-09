Статуя Екатерины II в Одессе — новодел, без всякой художественной ценности.

Об этом заявил руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

"Позиция института однозначна. Выражена еще в 2017, когда продолжался судебный процесс против местных властей в отношении памятника. Его нужно убрать из публичного пространства. Основная причина — научная. Екатерина II не является основательницей Одессы. Точка.

Миф об основании Одессы был придуман историком Аполлоном Скальковским в XIX веке, чтобы ублажить династию Романовых. Он "держался" до начала XX ст. Потом за этот миф забыли. Вернулись к нему снова в 80-х годах, накануне распада СССР.

Здесь стоит напомнить всем поклонникам версии "Екатерина II – основательница Одессы". Рескрипт об основании города есть в историко-краеведческом музее. В нем ясно указано, что российская царица распорядилась реконструировать порт в уже существующем городе Хаджибей. В этом документе трижды упоминается топоним Хаджибэй. Ни разу – Одесса. Об основании любого нового города тоже речь не идет.

Также нет документа, которым Хаджибей переименовали в Одессу. Лишь в одном из документов 1795 впервые упоминается "Одесса, татарами Хаджибей именована". И все.

У военной администрации сейчас есть полномочия решить этот вопрос либо совместно с городскими властями, либо без нее. Памятник нужно убрать из публичного пространства. Запрос на это огромный.

Фигуры вокруг нее являются памятниками архитектуры, которые в 2007 году незаконно изъяли из краеведческого музея. Передали музею частных коллекций им. Блещунова. А оттуда для установки на площади как постоянная выставка. Сама статуя Екатерины II — новодел, без всякой художественной ценности. Это подтвердили и в Министерстве культуры, когда отказались брать скульптуру на учет как объект культурного наследия по просьбе местных властей. Поэтому это просто мыльный пузырь", - утверждает Сергей Гуцалюк.

Напомним, одесситы начали загорать и купаться в море, несмотря на запрет: "Дорвались"

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