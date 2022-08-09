Украинские воины уже приспособились к тактике российской армии и мобильнее, более эффективно обороняются от врага.

Об этом рассказал бывший журналист и политтехнолог, а ныне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью BBC.

Так, Подоляку напомнили, что в начале июня он шокировал общественность, озвучив цифры потерь ВСУ из-за отсутствия паритета. Тогда, по его словам, на фронте ежедневно гибли 100-200 украинских защитников.

Теперь, по словам Подоляка, эти цифры изменились.

«Я думаю, что цифры где-то уменьшились в 2,5 – 3 раза от той цифры… Я думаю, что где-то 30-50 человек. Но, опять же, нам говорить об этом не совсем корректно. Более корректно, когда конкретные цифры, сколько погибает людей, даст Генеральный штаб ВСУ», - отметил Подоляк.

Советник главы ОП также пояснил, что с тех пор изменилось.

«Тогда был переход на второй этап войны, начиналась большая артиллерийская позиционная война, когда наши позиции буквально засыпали снарядами разных калибров, и это, безусловно, увеличивало количество наших потерь. Но сегодня количество потерь уменьшается», – заверил Подоляк.

По его словам, это потому, что украинские воины эффективно работают по логистическим центрам российской армии. Кроме того, ВСУ уже приспособились к тактике российской армии и мобильнее, более эффективно обороняются от оккупантов.

Добавим, что согласно официальным данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов в живой силе достигли цифры - 42 640. Только за последние сутки украинским героям удалось ликвидировать более 300 оккупантов.

Напомним, в ОП рассказали о контрнаступлении и фантастической тактике ВСУ.

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