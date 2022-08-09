Жители временно оккупированной территории Херсонской области в районе Геническа с утра сообщают о взрывах.

В телеграм-каналах люди пишут, что идет детонация складов БК российских захтватчиков. На опубликованных кадрах видны клубы густого дыма, который стелется высоко над землей под звуки детонации боеприпасов.

Также уточняется, что речь идет о складе россиян в оккупированном селе Новоалексеевка.

В свою очередь советник министра МВД Антон Геращенко, отмечает, что данный населенный пункт находится в глубоком тылу.

«HIMARS дотянулись до села Новоалексеевка Генического района и уничтожили очередной склад боеприпасов орков. Интересно, что Новоалексеевка расположена на расстоянии более 100 километров от линии фронта, в глубоком тылу оккупантов», - прокомментировал кадры Геращенко, добавив, что удар по складам БК в Новоалексеевке был совершён с расстояния 120-130 километров.

«И это при том, что дальность ракет, которые США предоставили Украине, составляет лишь 80 километро», - отметил Геращенко.

Добавим, что тем временем США объяснили, почему не дают Украине много систем HIMARS. Так, в новый пакет помощи они не вошли.

«Мы отправили 16 систем HIMARS, что на самом деле довольно много. Опять же, это не те системы, которые, по нашим оценкам, нужны сотнями, чтобы оказать такое воздействие. Это системы точного наведения для очень конкретных типов целей, и украинцы используют их именно так», – заявил замглавы Пентагона Колин Каль.

Напомним, боясь ударов ВСУ, российские оккупанты отползают от границы с Украиной.

Также сообщалось о серьезных успехах ВСУ на важном направлении.

Напомним также, что ситуация на фронте изменилась - озвучены новые цифры ежедневных потерь ВСУ.