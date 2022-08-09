Певица, Оливия Ньютон-Джон, чей голос и красота сделали ее одной из крупнейших поп-звезд 70-х и очаровали поколения зрителей после выхода фильма «Бриолин», скончалась.

Как сообщил муж певицы и актрисы, жизнь Оливии оборвалась в понедельник, 8 августа. Ей было 73 года.

По его словам, это произошло утром на их ранчо в Южной Калифорнии в "окружении родных и друзей".

«Мы просим всех уважать частную жизнь семьи в это очень трудное время», — написал муж Оливии, не назвав причину смерти, но напомнив, что в течение более 30 лет его возлюбленная боролась с раком груди.

Напомним, Оливия Ньютон-Джон к концу 70-х годов благодаря своим хитам в стиле кантри и софт-рок уже была популярной певицей, но ее роль в фильме «Бриолин» с Джоной Траволтой подняла ее на новый уровень популярности.

Как певица Ньютон-Джон выпустила 26 сольных альбомов и 67 синглов, пять из которых возглавляли американский чарт. Общий тираж ее проданных записей оценивается в 100 миллионов, что делает ее одной из наиболее коммерчески успешных певиц всех времен.

Также Ньютон-Джон выиграла четыре премии «Грэмми» и продала более 100 миллионов альбомов.

«Спасибо, Оливия, за то, что подарила нам столько радости, покойся с миром...», «Оливия была, есть и будет частью моей музыкальной истории…Красивая и Талантливая..», «Покойся с миром, эта женщина была платонической любовью многих», - пишут в комментариях пользователи соцсетей.

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