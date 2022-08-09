Бурное обсуждение в Сети вызвал снимок Медведева, на котором он смотрит в бинокль с опущенной крышечкой.
В Сети отмечают, что Медведев, возможно, стал жертвой саботажа работников СМИ, и они его специально троллят. Ведь кадр прошел через целую чепочку людей, начиная от самого фотографа и фоторедактора, и заканчивая СММщиком.
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«Просто он всматривается в себя», «Такой PR шаг, Ну чтобы Димон был крутой, но не слишком крутой, Путина не затмевал своей крутостью», «А еще он держит его вверх ногами», «Я оптимист, я верю, что это такой саботаж», «Димон смотрит в будущее России. Не мешайте». «Потерь не вижу», «Опозорили шефа», «Когда слишком много пьёшь, то видимо уже не видно разницы...», "Как из этого пить?" - шутят в комментариях пользователи соцсетей.
Добавим, что одно из недавних появлений Медведева на публикее также вызвало ажиотаж в Сети. Тогда российский политик насмешил кадрами из больницы, куда приехал навестить якобы раненных на территории Украины военнослужащих.
В результате визит получился крайне постановочным и нелепым.
Ранее в Сети отреагировали мемами на "Ладу", которую россияне купили на "гробовые" деньги за сына, погибшегов Украине.
Также сообщалось, что российский журналист и публицист Невзоров рассказал, как Путин "сел в лужу", расхваливая иван-чай.