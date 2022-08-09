Бурное обсуждение в Сети вызвал снимок Медведева, на котором он смотрит в бинокль с опущенной крышечкой.

Медведев сфоткался. Фотограф снял и залил снимок. Фоторедактор отобрал. Выпускающий выпустил. СММщик поставил в соцсети. И никто, видимо, не обратил внимание, что крышечки у бинокля опущены. pic.twitter.com/A44bs4Dfzk — Dmitry Kolezev | Против войны! (@kolezev) August 9, 2022

В Сети отмечают, что Медведев, возможно, стал жертвой саботажа работников СМИ, и они его специально троллят. Ведь кадр прошел через целую чепочку людей, начиная от самого фотографа и фоторедактора, и заканчивая СММщиком.

«Просто он всматривается в себя», «Такой PR шаг, Ну чтобы Димон был крутой, но не слишком крутой, Путина не затмевал своей крутостью», «А еще он держит его вверх ногами», «Я оптимист, я верю, что это такой саботаж», «Димон смотрит в будущее России. Не мешайте». «Потерь не вижу», «Опозорили шефа», «Когда слишком много пьёшь, то видимо уже не видно разницы...», "Как из этого пить?" - шутят в комментариях пользователи соцсетей.

Добавим, что одно из недавних появлений Медведева на публикее также вызвало ажиотаж в Сети. Тогда российский политик насмешил кадрами из больницы, куда приехал навестить якобы раненных на территории Украины военнослужащих.

В результате визит получился крайне постановочным и нелепым.

Ранее в Сети отреагировали мемами на "Ладу", которую россияне купили на "гробовые" деньги за сына, погибшегов Украине.

Также сообщалось, что российский журналист и публицист Невзоров рассказал, как Путин "сел в лужу", расхваливая иван-чай.