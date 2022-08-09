Для всех, кто жил в условиях советской оккупации, зверства россии на территории Украине повторяют худшие советские преступления.
Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
"Моя мама была шестимесячным ребенком, когда ее, мою бабушку и мою прабабушку отправили в Сибирь в вагонах для скота.
Сейчас россия депортировала от 900 000 до 1,6 миллиона украинских граждан, включая 260 000 детей. Оставшиеся на оккупированных территориях подвергаются интенсивным кампаниям по русификации и "паспортизации", продолжается подготовка к проведению фиктивных референдумов в качестве предлога для незаконной аннексии.
Снимки из Буче и Ирпене показали жестокость и размах военных преступлений россии. И это, скорее всего, лишь малая часть – всего масштаба мы не узнаем, пока эти территории не будут освобождены Украиной", - отметила Каллас.
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