Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в телеграмм-канале Верховной Рады Украины.
Это будет происходить в рамках инициативы NoScar.
«Более 40 пластических хирургов из разных городов страны будут проводить эстетические и реконструктивные операции бесплатно или с оплатой только расходных материалов. Врачи будут проводить коррекции шрамов и рубцов лица и тела, а также реконструктивные операции по эстетическим коррекциям», - говорится в сообщении.
Для того чтобы получить эту помощь нужно заполнить заявку на сайте NoScar.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Была любовью многих": оборвалась жизнь культовой красотки, что известно
Украинцев предупредили о новой надвигающейся опасности, будет до +40: "Передайте это тем..."
"Какие же вы тупые…": любимица Вакарчука Соловий сообщила о неприятностях в разгар концерта, кадры
Мама 4-летней Лизы поделились, что чувствует после трагедии: "Моя любовь, моя любимая девочка"
Также отмечается, что получить помощь могут мужчины, женщины, дети, получившие ранения и шрамы из-за войны и на момент ранения находившиеся в зоне активных боевых действий.
Инициатива действует бессрочно – пока есть пострадавшие украинцы, которые обращаются за помощью.
Добавим, с начала полномасштабной войны рф против Украины пострадали более 1064 детей. Возросло число раненых - более 703 детей. Об этом 7 августа собщал Офис генпрокурора.
Напомним, бюджет на 2023 год будет военным - что произойдет с соцвыплатами.
Также сообщалось об обвале зарплат - чьи заработки в Украине пострадали больше всего.
Кроме того, сообщалось о подготовке тяжелейшего отопительного сезона в Украине - какими будут тарифы и хватит ли энергоресурсов.