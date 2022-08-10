Украинцы, получившие ранения и шрамы во время войны, смогут получить бесплатную эстетическую коррекцию.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в телеграмм-канале Верховной Рады Украины.

Это будет происходить в рамках инициативы NoScar.

«Более 40 пластических хирургов из разных городов страны будут проводить эстетические и реконструктивные операции бесплатно или с оплатой только расходных материалов. Врачи будут проводить коррекции шрамов и рубцов лица и тела, а также реконструктивные операции по эстетическим коррекциям», - говорится в сообщении.

Для того чтобы получить эту помощь нужно заполнить заявку на сайте NoScar.

Также отмечается, что получить помощь могут мужчины, женщины, дети, получившие ранения и шрамы из-за войны и на момент ранения находившиеся в зоне активных боевых действий.

Инициатива действует бессрочно – пока есть пострадавшие украинцы, которые обращаются за помощью.

Добавим, с начала полномасштабной войны рф против Украины пострадали более 1064 детей. Возросло число раненых - более 703 детей. Об этом 7 августа собщал Офис генпрокурора.

Напомним, бюджет на 2023 год будет военным - что произойдет с соцвыплатами.

Также сообщалось об обвале зарплат - чьи заработки в Украине пострадали больше всего.

Кроме того, сообщалось о подготовке тяжелейшего отопительного сезона в Украине - какими будут тарифы и хватит ли энергоресурсов.