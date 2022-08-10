На ближайшем пленарном заседании Парламент снова продлит срок действия военного положения в Украине.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил народный депутат Украины первый заместитель председателя налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующий Указ Президента будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни.

«Это будет уже 4 продолжение за этот год. Последний раз действие военного положения было продлено на 90 суток до 23 августа. Пока срок продления неизвестен, но ожидается, что он, к сожалению, будет достаточно длинным», - подчеркнул Железняк.

Также нардеп предупредил, что также следует ожидать и привязываемого к сроку действия военного положения указа о мобилизации.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отчитал рвущихся из Украины мужчин и сказал, что им делать.

«Может быть альтернатива – пожалуйста, идите, помогайте тем ребятам, которые на фронте. Работы в стране очень-очень много. Нечего прятаться за женской юбкой и бежать из страны. Надо помогать», – подчеркнул Данилов.

Также сообщалось, мобилизуют ли женщин, которые встали на военный учет.

Кроме того, Politeka.net писала о новом правиле относительно мобилизации.

Также напомним, что угрожает мужчинам, которые получили повестку, но уклонились от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации в период военного положения.