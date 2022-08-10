Как сообщается, в день выписки поздравить новоиспеченных родителей пришли их побратимы, родственники, друзья и командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Politeka.net.

Татьяна и Юрий Копец признались журналистам, что сначала были шокированы, узнав, что они станут родителями сразу трех деток. Потом заплакали от радости.

"Ощущение – не передать словами. Благодарим Бога за такой подарок! Мы будем все делать для того, чтобы наши мальчики жили в мире, благополучии и безопасности", - говорят родители.

Добавим, что мальчиков назвали Марком, Захаром и Святославом.

«Радуешься за них, как за себя. Действительно они будут самые счастливые и жить уже в настоящей свободной Украине, несмотря на все тяжелые обстоятельства настоящего времени», «Тройня это очень хорошо», «Поздравляем, пусть растут счастливыми, здоровыми и в свободной стране», - пишут пользователи соцсетей в комментариях к фото.

Добавим, что почти за шесть месяцев войны в Киеве родились 6367 малышей: 379 мальчиков и 2988 девочек. Среди новорожденных – 127 двоен и тройня.

Кроме того, за это время в столице женились 12 529 пар.

Напомним, в Министерстве юстиции Украины рассказали о необычных именах, которые сейчас украинцы дают своим деткам.

Так, среди мужских имен теперь есть Артур-Байрактар, Ян-Джавелин, Миролюб, Варфоломей, Князь, Северус, Зореслав, Моисей, Лорд, Марилуиз, Миродар, Добромир, Граф.

А среди женских: Аделина-Джавелина, Джавелина, Квитослава, Дзвенислава, Червонка, Иордана, Евангелина, Чиамада-Аделина, Фрея, Жасмин, Хозяйка, Ариэль, Зореслава, Мисси.

Также сообщалось о новом налоге в разгар войны.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам, у которых от ран, полученных во время войны, останутся шрамы, проведут бесплатную эстетическую коррекцию.