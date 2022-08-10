Российская армия может начать наступательную операцию сразу по нескольким направлениям уже в ближайшее время.

Об этом предупредил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

«Российские военные могут пытаться осуществить наступательную операцию по нескольким направлениям, в частности – на Харьковском. Поэтому они усиливают ракетные удары", – сообщил Жданов, добавив, что «россияне уже не могут больше тянуть».

По его словам, если до конца этой недели оккупанты не начнут наступление, они будут терять боевой потенциал.

"Сегодня мы навязываем России правила войны", - заверил военный эксперт.

Что касается контрнаступления ВСУ на Херсон, то, по словам Жданова, он отсрочен из-за того, что Россия пытается начать наступательную операцию.

"Мы фактически продолжаем активную фазу оборонной операции, в том числе и на юге Украины", - считает Жданов.

Добавим, что ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне пытаются возобновить наступление на направлении Донецк – Пески, боевые действия продолжаются. Также враг вел наступление в направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка, но понес потери и отошел.

Добавим, что в это время стало известно, что оккупанты проводят скрытую мобилизацию во временно захваченном Мариуполе.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.

"Это свидетельствует о том, что у российских оккупантов не все так хорошо на фронте, как они это пытаются показать в своих пропаганд-каналах. Они боятся контрнаступления ВСУ и готовы использовать жителей оккупированных территорий в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои позиции" , - подчеркивают в мэрии.

Напомним, Рада готовится продолжить мобилизацию и военное положение.

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