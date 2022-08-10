С 11 августа текущего года начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств.

Как сообщает Politeka.net, речь идет о территории Донеччины. Согласно сообщению Донецкой ОВА, особый режим будет предусматривать два главных условия:

– запрещен безразрешительный вывоз из Донецкой области специальной техники, которая может быть использована для нужд обороны (экскаваторов, тягачей, тралов и т.п.);

– продолжается запрет на въезд и перемещение по Донецкой области транспорта, перевозимого с целью реализации алкогольных напитков и веществ на спиртовой основе (кроме лекарств и дезинфицирующих средств).

Отмечается, что соответствующий Приказ выдал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.

Объясняется, что этот шаг "направлен на усиление наших оборонных способностей".

Добавим, что тем временем СБУ сообщила, что задержан российский агент, корректировавший ракетные удары по украинским позициям на востоке.

"Предатель предоставлял врагу цели для ракетных ударов по Донецкой области и отчитывался о результатах «прилетов». Передачу данных вражеский агент осуществлял через закрытые каналы связи. В своих сообщениях отмечал геолокацию объектов и подтверждал их фото-, видеофиксацией", - сообщили в пресс-службе СБУ.

Напомним, Рада готовится продлить мобилизацию и военное положение.

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