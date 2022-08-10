Военный эксперт рассказал, каким может быть ответ россии на взрывы в оккупированном Крыму.

У путина практически не осталось ничего, чем можно ответить Украине на удар по военной авиационной базе в Крыму. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире у Марка Фейгина.

По словам эксперта, шантаж вокруг захваченной Запорожской АЭС и ее возможного подрыва, вызывает сомнения. А единственное, что остается – это ракетные удары.

"Остается единственное средство – нанесение ракетного удара. Судя по последним ракетным ударам и даже применению "Кинжала" по Виннице, я скажу, что с ракетами тоже напряжно, видимо. Поэтому массированного удара не будет, но групповой вполне может быть, удар по нескольким целям. Потому что на фронте кардинально повлиять на ситуацию рф сегодня не в состоянии. На сегодняшний день мы навязываем им порядок ведения боевых действий на всей линии фронта", - считает Олег Жданов.

Также эксперт выразил сомнения, что россия может нанести удар по центру принятия решений в Киеве. Он повторил, что здание Офиса президента на Банковой надежно защищено еще с советских времен.

Напомним, днем во вторник, 9 августа, в захваченном россией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

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