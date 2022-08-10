До конца года украинские защитники могут освободить оккупированный россиянами Херсон, а война перейдет в фазу местных военных действий.

Об этом сообщил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью РБК-Украина.

«Херсон – 100%. То есть освобождение Херсона и окончание активной фазы ведения войны, а потом уже будут совершаться какие-то более локальные военные действия. Но до конца года мы должны закончить основную фазу этой войны», - заявил Марченко, отвечая на вопрос о том, какие территории ВСУ могут физически деоккупировать до конца этого года.

Также генерал отметил, что военная помощь, которую Украине пообещали западные партнеры, поступает маленькими партиями. И это усложняет ВСУ проведение наступательных действий. Как только поступит полный пакет этой помощи, контрнаступательные действия ВСУ, уверен генерал, будут очень быстрыми.

Также Дмитрий Марченко предположил, когда украинцы смогут праздновать победу. Генерал-майор отметил, что не хотел бы браться за прогнозы, но, по его мнению, «если у нас будет то количество вооружения, которое нам было обещано, которое нам необходимо, то, весной следующего года мы будем праздновать победу».

Тем временем министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заверил, что США и ее союзники будут продолжать оказывать военную помощь Украине сколько потребуется.

"Мы готовы помочь Украине и предоставить им оборудование для защиты их суверенной территории", – заявил Остин.

Глава военного ведомства США также подтвердил обязательство НАТО поддерживать "постоянное, ротационное" присутствие в Балтийском регионе для защиты восточного фланга Альянса.

Напомним, Рада готовится продолжить мобилизацию и военное положение.

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