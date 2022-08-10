В россии мать оккупанта получила "гробовые" деньги, и сама же отдала их аферистам.

В россии аферисты "кинули" бурятку на 7 миллионов рублей, которые она получила за погибшего в Украине сына-оккупанта. "Гробовые" деньги за бесславно погибшего сынка предприимчивая мать собралась потратить на покупку машины и квартиры.

Однако, нашлись еще более предприимчивые мошенники, которые "от имени государства" обещали бурятке помочь с покупкой, но в итоге выманили всю сумму "гробовой" компенсации. Об этом сообщает "ТрансСиб.Инфо".

После того как жительница Бурятии получила компенсацию, ей позвонили аферисты, которые предложили помощь от государства. В частности, женщину заверили, что помогут ей купить автомобиль и квартиру, как она и мечтала. Мать военного преступника поверила аферистам сама отдала им 7 миллионов рублей.

Полиция подтвердила факт мошенничества. Правоохранители заявили, что займутся делом, однако сразу предупредили бурятку, что деньги ей вряд ли удастся вернуть.

Отметим, что в россии уже не впервые случаются курьезные истории с "гробовыми" деньгами за бесславно погибших оккупантов. Так, недавно родители ликвидированного на войне в Украине оккупанта за "гробовые" деньги приобрели новенький автомобиль – белый, как мечтал сын. Циничные россияне обрадовались, что теперь им будет на чем ездить на кладбище.

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