Российские оккупанты продолжают издевательства над украинцами, которые пытаются всеми возможными способами уехать с временно захваченных территорий Запорожского края.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, на блокпоста в Васильевке Запорожской области рашисты двое суток держали машину с семьей под палящим солнцем в очереди на выезд. В результате такого издевательства младенца пришлось госпитализировать.

«В больницу забрали новорожденного младенца. У ребенка тепловой удар, поскольку машину с родителями оккупанты держали на вражеском блокпосту в Васильевке двое суток и заставляли ждать своей очереди под открытым небом под палящим солнцем», – сообщил Федоров.

Чиновник призвал предоставить жителям оккупированных территорий «зеленый» коридор.

«Солдатам РФ не жалко ни детей, ни пожилых людей!» – подчеркнул он.

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