Российские оккупанты продолжают издевательства над украинцами, которые пытаются всеми возможными способами уехать с временно захваченных территорий Запорожского края.
Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, на блокпоста в Васильевке Запорожской области рашисты двое суток держали машину с семьей под палящим солнцем в очереди на выезд. В результате такого издевательства младенца пришлось госпитализировать.
«В больницу забрали новорожденного младенца. У ребенка тепловой удар, поскольку машину с родителями оккупанты держали на вражеском блокпосту в Васильевке двое суток и заставляли ждать своей очереди под открытым небом под палящим солнцем», – сообщил Федоров.
Чиновник призвал предоставить жителям оккупированных территорий «зеленый» коридор.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Особый режим с 11 августа: где вводится и что нужно знать украинцам о запретах
"Сделайте еще…": Могилевская показала, как полыхало в Крыму и обратилась к парням из ВСУ
Много жертв: россияне ударили по жилым кварталам Днепропетровщины, "сознательно и коварно…"
Взрывы гремят на аэродроме в оккупированном Крыму: первые кадры и подробности
«Солдатам РФ не жалко ни детей, ни пожилых людей!» – подчеркнул он.
Напомним, Рада готовится продлить мобилизацию и военное положение.
Также сообщалось, что в мгновение ока россия потеряла 9 своих самолетов - как это произошло.
Кроме того, Politeka.net писала, как россияне расплатятся за войну против Украины.