В Киеве в Дарницком районе в среду, 10 августа, малолетний ребенок спас родителей во время пожара. В частности, малыш проснулся из-за запаха дыма и разбудил родных.
Об инциденте рассказали в пресс-службе столичной ГСЧС.
Так, пожар произошел на улице Ларисы Руденко, 3Б.
По информации спасателей, сообщение о пожаре в многоэтажном доме поступило около 9.00.
По прибытии на место происшествия было установлено, что вспышка произошла в одной из квартир на 4-м этаже 18-этажного жилого дома.
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"В 09:11 спасатели локализовали пожар на площади в 5 квадратных метров и в 09:20 – ликвидировали", - рассказали в ГСЧС.
Также отмечено, что в квартире находилась семья, которая в момент пожара спала. От запаха дыма проснулся малолетний ребенок и разбудил родителей.
После этого все покинули квартиру до прибытия пожарных. Причину возгорания устанавливают правоохранители. К счастью, никто не пострадал.
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