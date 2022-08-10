10 августа около 10.00 двое детей – 15-летний Дмитрий Иванец и 16-летний Даниил Нилов ушли из больницы в Новокодакском районе Днепра.

В настоящее время их местонахождение неизвестно, сообщает пресс- служба полиции Днепропетровской области.

Приметы Дмитрия: на вид 16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые короткие. У него синяки под левым глазом и шеи. Был одет в черную футболку с оранжевыми полосами, серые джинсы, серые сандалии.

Приметы Даниила: на вид 16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые. Был одет в синюю футболку, серо-голубые шорты, серые кроссовки.

Если Вам известна любая информация о местонахождении Дмитрия и Даниила, просим сообщить по телефону 102 или (096) 884 83 94.

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