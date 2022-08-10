Министерство иностранных дел Эстонии в среду вызвало посла России для выражения протеста и вручения ноты о нарушении эстонской воздушной границы днем ​​ранее.

Об этом говорится в заявлении эстонского МИД.

Нарушение границы произошло на юго-востоке Эстонии в районе пограничного перехода Койдула, когда российский вертолет Ми-8 без разрешения вошел в эстонское воздушное пространство.

"С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и печальный случай, который отнюдь не приемлем", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Эстонии.

На встрече представитель эстонского МИД выразил позицию министерства, которое снова решительно осудило агрессию России в Украине. Также отмечалось, что Россия должна уважать принципы национального суверенитета и территориальной целостности и международного права.

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