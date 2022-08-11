Советник главы ОП Алексей Арестович прокомментировал взрывы в Крыму и что после них изменилось.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что после взрывов на военном аэродроме в оккупированном Крыму в сознании оккупантов после этого произошёл "перелом". Они впервые задумались о том, что эта война может закончиться не так, как им обещали. Своим мнением советник поделился в эфире у Марка Фейгина.

"В российском коллективном бессознательном вчера произошёл перелом. Очень грамотно все было сделано теми, кто это делал... Они задумались, что для них это может закончиться тяжелым поражением", - отметил Арестович.

Также советник рассказал, что в одном из российских пабликов видел информацию о 60 пострадавших во время взрыва, и 9 уничтоженных самолетах.

"Там взрыв такого масштаба, представьте себе, сколько погибших, на открытом пространстве аэродрома. Считай, корова языком слизала авиаполк. 9 самолетов, а по некоторым данным и 12 из 26, который там присутствовали. Ну и остальные – или уничтожены, или не в состоянии, вряд ли на них кто-то взлетит в ближайшее время", - рассказал Арестович.

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