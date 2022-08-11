Так, в интервью Дмитрию Гордону Арестович сообщил, что создавать политическую партию вместе с Андреем Ермаком он не планирует – "это сплетни", но попытаться стать президентом Украины действительно может.
«Я сейчас скажу то, что никому до сих пор не говорил. Все говорят о моем каком-то сумасшедшем рейтинге. Предположим. Но мой рейтинг это рейтинг президента. Я себя от президента никогда не отделяю. Я никогда не подставляю людей, с которыми я работаю. Вообще, сейчас эти разговоры для меня не совсем корректно вести», - заявил Арестович, назвав также условие, по которому он, возможно, будет баллотироваться.
По словам советника главы ОП, если Зеленский пойдет на второй срок, он его «подрезать не будет». А если нет – "нужно думать".
Арестович подчеркнул, что примет участие в президентской гонке только, если Зеленский не пойдет на второй.
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"Я это понимаю, как возможность сделать что-нибудь хорошее для людей. Не как возможность монетизировать рейтинг", – заверил советник руководителя Офиса президента.
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