В стране-агрессоре России произошел новый пожар – на этот раз вспыхнула военная часть расположенная в городе Долгопрудный под Москвой.

Согласно сообщениям российских СМИ, площадь горения составила 1200 квадратных метров. Кроме того, уверялось, что «наблюдалось задымление из-под кровли», но, судя по опубликованным в Сети фото и видео, пожар очень серьезный – от пламени покраснело даже небо.

Также стало известно, что загорелась деревянная (!) казарма, в которой находились персонал и срочники.

О пострадавших и погибших пока не сообщается.

«Курение убивает», «Покурили снова», «Деревянные казармы второй армии мира?», «Деревянные казармы это ноу-хау, наверное, еще половцы с печенегами строили для себя, новые построят в виде юрт, скорее передвинуть можно будет», «Интересно, а визитку Яроша нашли или нет в казарме?», «Теперь срочникам из Долгопрудного негде жить, поэтому жить они поедут в окопы. Многоходовочка», «Шел 2022 год… деревянная казарма… Деревянная! Какая страна таковы и казармы», - комментируют кадры пользователи соцсетей.

Добавим, что ранее РосСМИ писали, что в Красноярске задержали двух мужчин за подготовку поджога военкомата. Сообщалось, что задержанные "не поддерживают российскую операцию", рисовали антивоенные граффити и "вынашивали намерения поджога военкомата".

Отмечается, что с начала войны в России произошло более 20 поджогов военкоматов. Атакам "коктейлями Молотова" подвергаются также здания ФСБ, Росгвардии, полиции. Регулярно происходят диверсии на железных дорогах.

Тем временем в России власти формируют очередной добровольческий батальон. Как заявил российским СМИ губернатор Орловской области Андрей Кличков, контракт заключается на три месяца. Обещают около 250 тысяч рублей. Возраст до 60 лет – контрактники, до 55 лет – офицеры.

Напомним, ранее в России загорелось нефтехранилище.

Также сообщалось о масштабном пожаре, в результате которого в Подмосковье сгорел огромный склад интернет-магазина.